Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili son dakika gelişmesi: TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine ara verilen kanun tasarısı, belirlenen tarihte yeniden ele alınacak. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve sürecin takvimi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yeni bir gelişme kaydedildi. Genel Kurul'da daha önce görüşmelerine ara verilen kanun tasarısının, ne zaman tekrar ele alınacağı açıklandı. İşte konu hakkında ayrıntılar...

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Geçen hafta içerisinde, söz konusu kanun tasarısının 22 maddesi onaylandı. Toplam 39 maddeden oluşan bu yasa teklifinin, incelenmeyi bekleyen son 17 maddesinin ne zaman tartışılacağı kesinleşti. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri kalan maddeleri, 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14:00'te TBMM gündemine geri dönecek. Önümüzdeki hafta içinde oylamanın tamamlanması ve kanunun kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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