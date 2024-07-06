Öğretmenlikte o sistem kaldırılıyor. Milyonları ilgilendiren karar

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından Milli Eğitim Akademisi 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlanacak.

Milli Eğitim Akademisi ile 96 saat olarak uygulanan öğretmenlik mesleği staj süresi, en az 240 saate yükseltilecek.

ADAY ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ KALDIRILIYOR

AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yapılan toplantıda Milli Eğitim Akademisi ile ilgili milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Maviş, akademinin eğitime başlamasıyla birlikte aday öğretmenlik sistemini kaldıracaklarını belirtti.

Bu adımın, öğretmenlerin üzerindeki stres kaynağı olan aday öğretmenlik uygulamasını akademi bünyesine alarak ortadan kaldıracağını vurguladı.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün de akademinin başlamasıyla birlikte kapatılacağını ve genel müdürlük ile enstitü personelinin akademiye transfer edileceğini açıkladı.

Nazım Maviş ayrıca, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla ilgili detayları paylaştı. Akademinin planlarınca 30 büyükşehirde kurulacağını belirterek, şu anda farklı büyükşehirlerde bulunan 11 MEB hizmet içi eğitim kurumunun öncelikli olarak akademi eğitim merkezleri olarak değerlendirileceğini ifade etti.

ADAYLIK ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Aday öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak atanabilmek için gerekli şartları taşıyan öğretmen adaylarının başvurduğu süreci ifade eder.

Bu süreç, öğretmenlik kariyerlerinin ilk atamadan başlayarak nasıl şekillendiğini gösterir.