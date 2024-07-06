Öğretmenlikte o sistem kaldırılıyor. Milyonları ilgilendiren karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlikte o sistem kaldırılıyor. Milyonları ilgilendiren karar

Milli Eğitim Akademisi’nin uygulamaya geçmesiyle aday öğretmenlik uygulaması sona erecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından Milli Eğitim Akademisi 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlanacak.

Milli Eğitim Akademisi ile 96 saat olarak uygulanan öğretmenlik mesleği staj süresi, en az 240 saate yükseltilecek.

ADAY ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ KALDIRILIYOR

AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yapılan toplantıda Milli Eğitim Akademisi ile ilgili milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Maviş, akademinin eğitime başlamasıyla birlikte aday öğretmenlik sistemini kaldıracaklarını belirtti.

Bu adımın, öğretmenlerin üzerindeki stres kaynağı olan aday öğretmenlik uygulamasını akademi bünyesine alarak ortadan kaldıracağını vurguladı.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün de akademinin başlamasıyla birlikte kapatılacağını ve genel müdürlük ile enstitü personelinin akademiye transfer edileceğini açıkladı.

lsk.jpg

Nazım Maviş ayrıca, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla ilgili detayları paylaştı. Akademinin planlarınca 30 büyükşehirde kurulacağını belirterek, şu anda farklı büyükşehirlerde bulunan 11 MEB hizmet içi eğitim kurumunun öncelikli olarak akademi eğitim merkezleri olarak değerlendirileceğini ifade etti.

ADAYLIK ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Aday öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak atanabilmek için gerekli şartları taşıyan öğretmen adaylarının başvurduğu süreci ifade eder.

Bu süreç, öğretmenlik kariyerlerinin ilk atamadan başlayarak nasıl şekillendiğini gösterir.

Son Haberler
Berlin'de saatler kala milli takım depremi Spor
Berlin'de saatler kala milli takım depremi
Çoban ile sürüsüne yıldırım çarptı Gündem
Çoban ile sürüsüne yıldırım çarptı
Mehmet Özhaseki’yle ilgili Ankara’yı yerinden oynatan iddia: Bu doğruysa yargı karşısına çıkaracaksın Gündem
Mehmet Özhaseki’yle ilgili Ankara’yı yerinden oynatan iddia: Bu doğruysa yargı karşısına çıkaracaksın
Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı Gündem
Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı
İYİ Parti’den Merih Demiral hamlesi. Meclis’e kanun teklifi sunuldu Gündem
İYİ Parti’den Merih Demiral hamlesi. Meclis’e kanun teklifi sunuldu
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar