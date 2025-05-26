Oğul verme dönemi devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oğul verme dönemi devam ediyor

Erzincan'da Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde arı kolonilerinde oğul verme süreci devam ediyor.

Kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kolonilerde kayıpların yaşanmasının ardından arıcılar oğul veren kovanları takip ederek yeni koloniler kuruyor.

Koloni halinde yaşayan arıların neslini devam ettirebilmek amacıyla ana arı ile birlikte bir kısmının kovanı terk etmesine veya arıcı tarafından yeni bir koloni oluşturulmasına oğul deniyor.

İlkbaharda süratle çoğalan ve artık kovana sığamayan arı kolonisi oğul çıkarma hazırlıklarına başlıyor. Özellikle bal kaynaklarının çok olduğu ve mevsimin de müsait olduğu senelerde bu olay çok sık görülüyor. Oğul mevsimi genelde Mayıs ayının başından Haziran ayının ortalarına kadar devam ediyor.

Oğul verme dönemi devam ediyor

Oğul verme dönemi devam ediyor

Oğul verme dönemi devam ediyor

Oğul verme dönemi devam ediyor

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Oğul verme dönemi devam ediyor
Oğul verme dönemi devam ediyor
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