Oğulcan Çağlayan resmen Gaziantep FK'da

Gaziantep FK Galatasaray'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Oğulcan Çağlayan resmen Gaziantep FK'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki forvet Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Oğulcan Çağlayan'ın, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Uğur Tosun ve Mustafa Tosun'un katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, "Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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