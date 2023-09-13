Oğulcan Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'dan Gaziantep'e gidiyor! Oğulcan Çağlayan'ın ayrılığı resmileşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Oğulcan Galatasaray'dan ayrıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray, takımda forma bulamayan isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan'a teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı takım, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Oğulcan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Hürriyet'e konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, "Oğulcan Çağlayan ile anlaştık, bugün (çarşamba) öğleden sonra Gaziantep'e gelecek" dedi.

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.

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