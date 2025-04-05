Oğulları dünyaya gelmişti! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti ilk kez görüntülendi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan’la ilk kez görüntülendi. Yıldırım, yorucu ama heyecanlı ve duygusal günler yaşadıklarını söyledi.

ANNE İÇİN YORUCU



1 Nisan’da oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, önceki gün bebekleriyle birlikte Maslak’taki özel bir hastanedeydi.

Basın mensuplarını geri çevirmeyen Kaan Yıldırım, bebeğiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş bu duyguyu. Allah isteyen herkese nasip etsin.”

AKIL, FİKİR SAHİBİ DEMEK



Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Kaan Yıldırım, neden ‘Fikret Hakan’ ismini seçtikleri sorulunca şöyle dedi:

“Hakan benim babamın adı. Fikret’in de anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek.”

Ünlü oyuncu, muhabirlerle sohbetinin ardından aracına binerek eşi ve oğluyla beraber hastaneden ayrıldı. Pınar Deniz ise soruları yanıtsız bıraktı.