Ogün Samast hakkında zaman aşımı kararı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ogün Samast hakkında zaman aşımı kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast ve altı sanık hakkında zaman aşımı kararı verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katıldıktan sonra açıklama yapmadan Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve 15 Kasım 2023 tarihinde tahliye edilen Ogün Samast'ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına bugün de devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi'ne gelen Samast, yaklaşık 5 saat adliyede kaldı. Zaman aşımından dolayı düştüğü bildirilen davanın duruşması sonrasında Samast, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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