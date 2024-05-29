Ogün Samast İstanbul’daki duruşmaya Trabzon’dan katıldı

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden şartlı tahliye ile 15 Kasım 2023'te serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından, Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandırıldı ve 17 Kasım'da iddianame hazırlandı. İddianamede Ogün Samast için 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Dosya, daha sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve Yasin Hayal ile Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya SEGBİS ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne erken saatte siyah takım elbise ile geldi ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.