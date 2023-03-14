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Oğuzhan Asiltürk’ün Erdoğan’ı anlattığı olay video ortaya çıktı. Erdoğan ittifak için ona gitmişti

Milli Görüş hareketinin merhum önderlerinden Oğuzhan Asiltürk AKP’ye destek verenlerin nasıl bir vebal altında olduklarını tokat gibi anlattığı olay video ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:58
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Oğuzhan Asiltürk’ün Erdoğan'ı anlattığı olay video ortaya çıktı. İlk defa duyacaksınız

Oğuzhan Asiltürk’ün Erdoğan’ı anlattığı olay video ortaya çıktı. Erdoğan ittifak için ona gitmişti
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Milli Görüş’ün en önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk ders niteliğindeki konuşmasında AKP ye destek verenlere Ebu Gureyb cezaevinde Müslüman genç kadınlara yapılan işkenceleri ve tecavüzleri hatırlattı.

Oğuzhan Asiltürk’ün yaptığı bir konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Asiltürk seçimlere yaklaşırken dini gerekçeleri öne sürerek Saadet Partisi’ne yüklenen AKP’lilere nasıl bir harekete hizmet ettiklerini anlatıyor.

BUNA ERDOĞAN SEBEP OLDU

Irak'ta Ebu Garip Cezaevi'nde yaşanan işkenceleri boğazı düğümlenerek anlatan Asiltürk, Iraklı Fatma’nın o cezaevinden yazdığı “Allah'tan korkun ve bizi bu canilerlerle birlikte öldürün... Onlarla birlikte duvarları üzerimize yıkın... Allah'ın arşı altında bizden faydalanmalarına ve tecavüz etmelerine imkân tanımayın” cümlelerini hatırlattı.

Asiltürk sözlerine şöyle devam etti:

"Bak şu Ebu Gureyb hapishanesi var ya öyle korkunç bir şeydir ki. Oradaki insanlar oradaki kadınlar senin benim Müslüman kız kardeşlerim, namuslu ev kadını. Geliyor Amerikan askerleri kapıyı çalıyor. Açmazlarsa ellerinde silah vuruyor kırıyorlar içeri giriyorlar. Eğer evde kadın yaşlı ise aldırmıyorlar. Ama genç güzel bir kadınsa önce yatırıp ırzına geçiyorlar orada.

Eğer evde kocası varsa elinde hiçbir şey olmadığı halde onlara tabi hücum ediyor. Takır takır cansız yere yıkılıyor. O kurşun yaralarından kan akarken cinsi ilişkisini şehvetini tatmin ediyor bırakıyor gidiyor.

Ondan sonra kadını alıyorlar götürüyorlar Ebu Gureyb hapishanesine oradakiler terörist değil, silahlı bir eylemde yakalanmadı. Savaş esiri değil hiçbir şey değil evleri bir bir dolaşıp topladıkları kadınları götürüp koydular.

O kadının mektubu hala kulaklarınızda yer etmiştir: Bizi kurtarın demiyorum. ‘Geldiler bana bugün 9 defa tecavüz ettiler. Hepimizin karnında bunları p….i’ var. Çocuk oluyor. Bizi kurtarın demiyorum. Gelin bu hapishaneyi yıkın ve biz altında canilerle kalalım ölelim. Bizi öldürün diyor. Kim buna sebep oldu? Tayyip sebep oldu. O bakanlar kurulu sebep oldu. Ona oy veren cami cemaati sebep oldu."

(Kaynak: Milli Gazete)

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