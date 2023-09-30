Oğuzhan Koç eski eşiyle barışmak için Seda Sayan'dan yardım istedi mi? Açıklama geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2021 yılının sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde ünlülerin akın ettiği görkemli düğünle dünyaevine girmişti. İkili, sekiz ay süren evliliklerini Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak noktalamıştı.

Oğuzhan Koçise önceki gün Armutlu'da objektiflere yansıdı. Meslektaşı Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı mekandan çıkan ünlü şarkıcıya, eski eşi Demet Özdemir ile barışmak için Seda Sayan'dan yardım istediği dedikodusu soruldu.

Söz konusu iddiayı "Tabii ki yalan" sözleriyle yalanlayan Oğuzhan Koç, "Barışmak ister misiniz?" sorusunu ise gülerek yanıtsız bırakmayı tercih etti.