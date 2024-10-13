Oğuzhan Koç’un yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı! Bakın hangi ünlüyle beraber

Ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurdu.

"ÇOK SEVİYORUM"

Berkay Şahin, Hazal Subaşı'nın Oğuzhan Koç'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Berfu Yenenler ise Koç'un sevgilisinin omzunu öptüğü anları "Çok seviyorum" diye paylaştı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi. Ardından Adını Sen Koy adlı günlük diziyle oyunculuğa adım attı.

"Çukur" dizisindeki Nehir karakteriyle yıldızını parlattı. Şimdilerde ise Sahipsizler dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.