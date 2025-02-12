Oğuzhan Özyakup'tan Fenerbahçe'ye olay sözler

Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan eski Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup KAFA Sport yayınında önemli açıklamalar yaptı. Özyakup Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak Federasyondan önce Fenerbahçe'nin açıklama yapmasını eleştirdi. İşte Özyakup'un o sözleri.

SANKİ FENERBAHÇE FEDERASYON YERİNE AÇIKLAMA YAPIYOR"

"Adana Demir sahadan çekiliyor. Federasyondan ve Demirspor'dan açıklama yok. Fenerbahçe hepsinden önce açıklama yapıyor. Aklım almıyor hiç alakası yok maçla. Sanki Fenerbahçe, Federasyon yerine açıklama yapmış gibi."