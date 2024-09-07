Oğuzhan Özyakup'tan flaş panik atak itirafı: 2015 yılında başladı

Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Oğuzhan Özyakup, ESPN'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bilinçaltında futbola devam etmek istemediğini bildiğini aktaran Oğuzhan, "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard ile sözleşmesinin bitmesi sonrası Türkiye'ye de geri dönebileceğini aktaran milli futbolcu, "Ancak bunu istemediğimi çok çabuk anladım'' dedi.

''2015 YILINDA BAŞLADI''

Panik ataklarının 2015 yılında nüksettiğini aktaran Oğuzhan Özyakup, "Bu 2015 yılında başladı. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE'DE BU MÜMKÜN DEĞİL''

Oğuzhan Özyakup, Türkiye'deki hayatın kendisine uygun olmadığından bahsederken, "Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.