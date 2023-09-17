Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konuklarını duyurdu

Gerçekleştirdiği Mevzular Açık Mikrofon programıyla büyük ses getiren Oğuzhan Uğur “Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel” konuklarını kamuoyuna duyurdu. Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek programın konukları Celal Şengör ve İlber Ortaylı olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konuklarını duyurdu

Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen "Mevzular Açık Mikrofon" programı seçim sürecinde büyük yankı uyandırmış ve sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Seçim öncesi siyasileri de ağırlayan Oğuzhan Uğur Şimdi ise Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir program hazırlığında olduğunu duyurdu.

“KONUMUZ ATATÜRK, CUMHURİYET VE 100. YILINDA TÜRKİYE”

X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel! Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye. Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim'i bekleyiniz. Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden öğrendiyseniz, muhakkak gelmelisiniz" ifadelerini kullandı.

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MEVZULAR’IN YENİ KONUKLARI ORTAYLI VE ŞENGÖR

Programın özel konukları ise Türk tarih ve kültürünün önemli isimleri olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Bu özel etkinlik, Atatürk, Cumhuriyet ve Türkiye'nin 100. yılı gibi kritik konuları ele alacak. Katılımcılar, kendi aile büyüklerinden ya da çevrelerindeki tanıklardan öğrendikleri tarihi perspektiflerini paylaşmak için 2 Ekim'i bekliyor.

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