Oğuzhan Uğur yandaş medyanın utanacağı görüntüleri paylaştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Youtube'da yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur da depremzedelere yardım edebilmek için bölgeye gitti.

'TAKİPÇİ KASMAK İÇİN' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Oğuzhan Uğur, kendisinin 'takipçi kasmak için' bölgeye gittiğini öne süren TV24'e sosyal medya hesabı aracılığıyla yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

Uğur paylaşımında “Herkes burada takipçi kasmak için çalışıyor. Gördünüz mü buraları TV24. Yeterince takipçi kazandınız mı? Burada hepimiz takipçi kasmak için varız. Hepimiz burada takipçi için varız” ifadelerine yer verdi.