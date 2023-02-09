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Oğuzhan Uğur yandaş medyanın utanacağı görüntüleri paylaştı

Deprem felaketinden etkilenenlere destek olmak için bölgeye giden Oğuzhan Uğur kendisinin 'takipçi kasmak için' bölgeye gittiğini öne süren TV24’e sosyal medyadan yanıt verdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 19:51
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Oğuzhan Uğur yandaş medyanın utanacağı görüntüleri paylaştı

Oğuzhan Uğur yandaş medyanın utanacağı görüntüleri paylaştı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Youtube'da yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur da depremzedelere yardım edebilmek için bölgeye gitti.

'TAKİPÇİ KASMAK İÇİN' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Oğuzhan Uğur, kendisinin 'takipçi kasmak için' bölgeye gittiğini öne süren TV24'e sosyal medya hesabı aracılığıyla yayınladığı bir videoyla yanıt verdi.

Uğur paylaşımında “Herkes burada takipçi kasmak için çalışıyor. Gördünüz mü buraları TV24. Yeterince takipçi kazandınız mı? Burada hepimiz takipçi kasmak için varız. Hepimiz burada takipçi için varız” ifadelerine yer verdi.

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teflon tavalar.
9.02.2023 20:05
onlar utanır mı? seni suçlar.  
 
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