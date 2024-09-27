Oğuzhan Uğur’dan Sözcü TV’ye eleştiri yağmuru! Özür dilemelisiniz

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Tv
Oğuzhan Uğur’dan Sözcü TV’ye eleştiri yağmuru! Özür dilemelisiniz

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın Arena programına konuk olan Oğuzhan Uğur, bir yayında söylediği sözler nedeniyle 12 gündür tutuklu bulunan Jahrein’in hakkında Sözcü TV’de yapılan bir haberi eleştirdi.

Uğur Dündar’ın Sözcü TV’de başlayan programına konuk olan Oğuzhan Uğur, Sözcü TV’de Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç hakkında yapılan bir haberi eleştirdi.

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Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, bir yayında söylediği sözler nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

“12 GÜNDÜR TUTUKLU BULUNMASI HAKSIZ”

Bugün yeniden yayın hayatına başlayan Arena programına konuk olan Oğuzhan Uğur, Jahrein’in 12 gündür tutuklu olmasının haksız olduğunu söyledi.

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Uğur ayrıca Sözcü TV’de yapılan Jahrein haberini de eleştirerek, kanalın genel yayın yönetmenine “özür dilemelisiniz” dedi.

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