3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

OHAL kapsamında 5 ayrı kararname yayımlandı

OHAL kapsamında yayımlanan 5 ayrı kararnameyle, ihalelere esneklik getirildi, vergi borçları dahil kamu alacak hacizleri, eğitim gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:36
Takip Et

OHAL bölgesindeki kentlere beş ayrı kararname

OHAL kapsamında 5 ayrı kararname yayımlandı
+
Aa
-

27 sayılı Kararname ile vergi borçları dahil, kamunun yürüttüğü davalardan kaynaklı alacaklara dayalı hacizler durduruldu. Ayrıca, kamu ihalesini kazanıp mücbir sebep nedeniyle işi tamamlayamayacak olanların devir ya da sözleşmeden çekilmesine yönelik kararlar Kamu İhale Kanununa verildi. Yine kamu ihale kanunu kapsamında itiraz, durdurma vb. sürelerin beklenmesine ilişkin zaman sınırları da uygulanmayacak. Sözleşmeler bu süreler beklenmeden imzalanabilecek.

BÜTÜN DERNEKLER YARDIM İÇİN ÇALIŞABİLECEK

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, 128 sayılı kararname ile çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı. Buna göre, OHAL illerinde faaliyet gösteren bütün dernekler tüzüklerinde olmasa da yardım faaliyetleri için çalışabilecek. Ayrıca, il özel idareleri, belediye meclisleri, belediye ve idarelerin üst birliklerinin toplantılarının fiziki imkansızlık halinde yapılmaması imkanı tanındı. Yine bu illerde derneklerin vermesi gereken bildirimlere ilişkin zaman koşulu durduruldu. Dernekler genel kurullarını da erteleyebilecek.

KİMLİK BİLGİLERİNDEN HARÇ ALINMAYACAK HURDAYA AYIRILAN ARAÇLARA KOLAYLIK

OHAL bölgesinde olduğunu ispat edenlerin kullanılamaz hale gelen ya da kaybettikleri kimlik, ikamet belgesi, çalışma izni ve süresi üç yıldan az olan pasaportları harç ödemeden yenilenebilecek. Sürücü belgelerinden değerli kağıt bedeli alınmayacak. Ayrıca hurdaya çıkan araçların, hurda işlemlerinde gerekli bürokratik işlemlerden alınan bedeller alınmayacak.

Bölgede bulunan arama kurtarma amaçlı ya da bölgeye yardım amaçlı diğer illerden gelen araçlara uygulanan trafik cezaları kaldırılacak.

SUÇ İŞLEYENLER ÜÇ GÜN İÇİNDE SINIRDIŞI EDİLECEK

128 Sayılı kararname ile OHAL bölgesindeki fiileri nedeniyle hakkında sınır dışı işlemi yapılması yönünde işlem başlatılanlar, 72 saat içinde sınır dışı edilebilecek. Ayrıca, toplama merkezlerine gönderilmesi şeklinde yaptırım uygulananlar için 96 saatte toplama merkezine gönderme yapılabilecek.

129 sayılı kararname: OHAL bölgesindeki öğrencilerin 1 d önemlik harç ve katkı payı devletçe karşılanacak

OHAL bölgesindeki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin bahar dönemi harç ve katkı payları devletçe ödenecek. Öğrenciler ödemişlerse, ödedikleri bedel iade edilecek.

YAŞLI VE ENGELLİLERİN TAMAMINA SOSYAL HİZMET VERİLECEK

130 sayılı kararname ile sosyal hizmetler bakımından yaşlı ve engellilere yönelik kamu kuruluşlarında hizmet verilmesine yönelik gelir şartı kaldırıldı. Buna göre, OHAL bölgesinden olan engelliler ile 65 yaşını doldurmuş kişilerin başka illerdeki kamu özel bakım hizmetlerinden yararlanması gelirinin az olması şartı aranmaksızın sağlanacak. Yaşlı bakım, evde bakım, özürlü bakımı gibi hizmetler nedeniyle verilen katkılar, eğer hak sahibi vefat etmişse geri alınmayacak.

AİLESİNİ KAYBEDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE BURS SAĞLANACAK

131 sayılı kararname ile depremde annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencilerine parasız yatılıya yerleşip yerleşmediğine bakılmaksızın parasız yatılı okul bursu miktarı kadar 2022-2023 eğitim öğretim döneminde burs verilecek. Burslu okuyan öğrenciler başka illerdeki burslu eğitim kurumları ya da özel eğitim kurumlarına geçmesi halinde 2022-2023 eğiti öğretim döneminde bursları kesilmeyecek. OHAL bölgesinde öğretmenevleri ile akşam sanat okullarının maaş ve tazminat ödemeleri için bütçeleri yetersizse Milli Eğitim Bakanlığının bu kuruluşlara para aktarabilme yetkisi verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
2
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
3
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
4
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
6
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
7
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.