OHAL kapsamında 5 ayrı kararname yayımlandı

27 sayılı Kararname ile vergi borçları dahil, kamunun yürüttüğü davalardan kaynaklı alacaklara dayalı hacizler durduruldu. Ayrıca, kamu ihalesini kazanıp mücbir sebep nedeniyle işi tamamlayamayacak olanların devir ya da sözleşmeden çekilmesine yönelik kararlar Kamu İhale Kanununa verildi. Yine kamu ihale kanunu kapsamında itiraz, durdurma vb. sürelerin beklenmesine ilişkin zaman sınırları da uygulanmayacak. Sözleşmeler bu süreler beklenmeden imzalanabilecek.

BÜTÜN DERNEKLER YARDIM İÇİN ÇALIŞABİLECEK

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, 128 sayılı kararname ile çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı. Buna göre, OHAL illerinde faaliyet gösteren bütün dernekler tüzüklerinde olmasa da yardım faaliyetleri için çalışabilecek. Ayrıca, il özel idareleri, belediye meclisleri, belediye ve idarelerin üst birliklerinin toplantılarının fiziki imkansızlık halinde yapılmaması imkanı tanındı. Yine bu illerde derneklerin vermesi gereken bildirimlere ilişkin zaman koşulu durduruldu. Dernekler genel kurullarını da erteleyebilecek.

KİMLİK BİLGİLERİNDEN HARÇ ALINMAYACAK HURDAYA AYIRILAN ARAÇLARA KOLAYLIK

OHAL bölgesinde olduğunu ispat edenlerin kullanılamaz hale gelen ya da kaybettikleri kimlik, ikamet belgesi, çalışma izni ve süresi üç yıldan az olan pasaportları harç ödemeden yenilenebilecek. Sürücü belgelerinden değerli kağıt bedeli alınmayacak. Ayrıca hurdaya çıkan araçların, hurda işlemlerinde gerekli bürokratik işlemlerden alınan bedeller alınmayacak.

Bölgede bulunan arama kurtarma amaçlı ya da bölgeye yardım amaçlı diğer illerden gelen araçlara uygulanan trafik cezaları kaldırılacak.

SUÇ İŞLEYENLER ÜÇ GÜN İÇİNDE SINIRDIŞI EDİLECEK

128 Sayılı kararname ile OHAL bölgesindeki fiileri nedeniyle hakkında sınır dışı işlemi yapılması yönünde işlem başlatılanlar, 72 saat içinde sınır dışı edilebilecek. Ayrıca, toplama merkezlerine gönderilmesi şeklinde yaptırım uygulananlar için 96 saatte toplama merkezine gönderme yapılabilecek.

129 sayılı kararname: OHAL bölgesindeki öğrencilerin 1 d önemlik harç ve katkı payı devletçe karşılanacak

OHAL bölgesindeki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin bahar dönemi harç ve katkı payları devletçe ödenecek. Öğrenciler ödemişlerse, ödedikleri bedel iade edilecek.

YAŞLI VE ENGELLİLERİN TAMAMINA SOSYAL HİZMET VERİLECEK

130 sayılı kararname ile sosyal hizmetler bakımından yaşlı ve engellilere yönelik kamu kuruluşlarında hizmet verilmesine yönelik gelir şartı kaldırıldı. Buna göre, OHAL bölgesinden olan engelliler ile 65 yaşını doldurmuş kişilerin başka illerdeki kamu özel bakım hizmetlerinden yararlanması gelirinin az olması şartı aranmaksızın sağlanacak. Yaşlı bakım, evde bakım, özürlü bakımı gibi hizmetler nedeniyle verilen katkılar, eğer hak sahibi vefat etmişse geri alınmayacak.

AİLESİNİ KAYBEDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE BURS SAĞLANACAK

131 sayılı kararname ile depremde annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencilerine parasız yatılıya yerleşip yerleşmediğine bakılmaksızın parasız yatılı okul bursu miktarı kadar 2022-2023 eğitim öğretim döneminde burs verilecek. Burslu okuyan öğrenciler başka illerdeki burslu eğitim kurumları ya da özel eğitim kurumlarına geçmesi halinde 2022-2023 eğiti öğretim döneminde bursları kesilmeyecek. OHAL bölgesinde öğretmenevleri ile akşam sanat okullarının maaş ve tazminat ödemeleri için bütçeleri yetersizse Milli Eğitim Bakanlığının bu kuruluşlara para aktarabilme yetkisi verildi.