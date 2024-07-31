Ohh be Zehra Güneş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ohh be Zehra Güneş

Zehra Güneş'ten sevindiren haber geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasını giyemiyordu.

Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında milli takım Hollanda'yı Zehra Güneş'in yokluğunda zor yenmişti.

Zehra Güneş'ten sevindiren haber geldi.

Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile yarın oynayacağı maçın kadrosuna Zehra Güneş de alındı.

12 kişilik kadroya Zehra Güneş girerken, Beyza Arıcı +1 oyuncu olacak.

Milliler, Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenmişti.

İkinci maç yarın Dominik Cumhuriyeti ile yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

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