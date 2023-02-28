Okan Bayülgen depremzedelere yardım için perde açıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu bağlamda pek çok ünlü isim de elini taşın altına koyuyor.

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in ünlü trajedisi 'III. Richard'dan ilham alarak yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Richard' oyunu bu kez depremzedelere yardım için perde açıyor.

'Richard', 5 ve 19 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Hayatı ve yardımı sürdürülebilir kılmak adına etkinliklerin bilet gelirleri depremzedelerle paylaşılacak.

Oyun sonunda, 'Richard'ta sahne alan oyuncuların katılacağı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.