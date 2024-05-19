Okan Bayülgen’den hayranlarını üzen haber! 'Artık gücüm yok'

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Okan Bayülgen’den hayranlarını üzen haber! 'Artık gücüm yok'
Okan Bayülgen, “Arık buna gücüm yok” diyerek hayranlarını üzecek bir haber verdi.

Birçok talkshow programında sunuculuk yapan ünlü şovmen şoke eden bir karar aldı.

Disko Kralı ve Uykusuzlar Kulübü gibi talkshow programları ile televizyon dünyasının ön planda olan isimlerinden olan Okan Bayülgen yaptığı açıklama ile gündem oldu.

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Son dönemde Richard adlı tiyatro oyunu ile ilgilenen 60 yaşındaki Okan Bayülgen’den hayranlarını üzecek bir karar geldi.

Bayülgen, "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" diyerek televizyon programlarını bıraktığını ve artık sadece sahnede izleyici ile buluşacağını söyledi.

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