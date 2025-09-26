Okan Buruk açıkladı: Torreira için büyük panik!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyetin sevincini bile yaşayamadan soyunma odasına gittiklerini belirten Okan Buruk, “Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi.” diye konuştu.

TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Lucas Torreira'yı devre arasında oyundan almasıyla ilgili konuşan Buruk, “Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi. Sıcağın da etkisi oldu. Devre arasında Lemina ile değiştirdik. Kaan ve Yunus'un ağrıları devam etti. O yüzden onları kullanmadık. Yarın kontrolleri olacak. Onları oynatmak istemedik.” dedi.

“LIVERPOOL’A DAHA DİRİ ÇIKMALIYIZ”

Gözlerini Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool karşılaşmasına çevirdiklerini ifade eden Okan Buruk, “Kazanmak önemli, buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok yüksek tempoda bir maç oynayacağız. İnşallah tam kadro o maça çıkmak istiyorum. Liverpool çok iyi ve formda bir takım. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bildiler. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“GALİBİYETTEN MUTLU DEĞİLİZ”

Son bölümde zorlandıklarını dile getiren Buruk, rakibi de tebrik ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Üst üste oynamanın zorluklarından biri, bir sonraki maçı düşünüyorsunuz. Biz de bugün bunu yaşadık. Karşımızdaki takım da çok organize bir takımdı. Maçın sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum. Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız.”