Okan Buruk'tan hakem açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra basın toplantısında konuştu.

İstedikleri tura ulaştıklarını belirten Buruk, "Hem oyuncularımı hem de rakip Alanyaspor'u tebrik etmek gerekiyor. Genele baktığımızda lig maçı gibi zevkli, pozisyon dolu ve futbolun güzel olduğu bir akşam yaşattılar. Kazandığımız ve son 8'e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah iki kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Buruk, bir gazetecinin "Kupa ve lig dahil 11 maçtır kaybedilmemesinin formülü nedir?" sorusuna "8 lig, 3 tane kupa maçı oynadık. Arka arkaya 11 galibiyet almamız hem kazanma alışkanlığımızın olduğunu hem de oyun anlamında iyi işler yaptığımızı ve gelişim kaydettiğimizi gösteriyor." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin kendisinin Hatay maçındaki hakem eleştirilerine yönelik sorusuna, "Hakeme eleştiride bulunmadık." yanıtını veren Buruk, Alanyaspor ile oynadıkları lig maçında hakeme yönelik bir eleştirisinin olduğunu belirtti.

Buruk, ilk Alanyaspor maçında hakemin çok net bir hata yaptığına değinerek, "Burada 11 galibiyeti konuşurken, 12'inci galibiyeti konuşacaktık. Kimse lehine ve aleyhine hata yapılmasını istemiyor. Lehime de aleyhime de hata yapılmasın. Bu oyun içerisinde hatalar oluyor. Bunu da engellemek şu an için zor. Bugünkü hakem performansını ise maçtan sonraki görüntüleri net bir şekilde gördükten sonra değerlendirebiliriz." dedi.