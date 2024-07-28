Okan Buruk Beşiktaş kararını verdi

Parma maçında as oyuncularına süre veren 50 yaşındaki teknik adam, oyuncularının düşük tempoyu artırmalarını istemedi ve Süper Kupa'ya odaklandıklarını belirtti.

BATSHUAYI KARARI KESİN

Buruk, yeni transferlerden Elias Jelert'i Süper Kupa'da ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Michy Batshuayi ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

İŞTE KUPA 11'İ

Muslera, Jelert, Sanchez (Abdülkerim), Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi.

ZAHA YEDEK

Copa America'dan geç döndüğü için Avusturya kampını kaçıran Davinson Sanchez'in durumu belirsiz. Kendini hazır hissederse ilk 11'de başlayacak, aksi takdirde yedek oturacak ve Abdülkerim ilk 11'de şans bulacak.

Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.