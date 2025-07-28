Okan Buruk biletlerini kesti! İşte gidecek 6 isim

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı kampı bitiren ve İstanbul'a dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımla ilgili raporunu yönetime sundu.

Sarı kırmızılılarda Buruk'un 6 ismin üstünü çizerek takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi. Listenin ilk sırasında da Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un olduğu belirtildi.

Arda Ünyay'ın kamptaki başarılı performansının ardından stoper Metecan Baltacı'nın da transfer listesine eklendiği ifade edildi.

Listedeki diğer oyuncuların ise Eyüp Aydın, Derrick Köhn, Frankowski ve Elias Jelert olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını istediği belirtildi.