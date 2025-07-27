Okan Buruk çıtayı yükseltti: "Şampiyonlar Ligi'nde hayallerimiz var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında aldıkları 3-1'lik Strasbourg galibiyeti sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle ülkemizde önemli yangınlar oluyor, inşallah en kısa zamanda söndürülür. İnşallah en kısa zamanda en güzel şekilde atlatırız.”

"KALİTELİ BİR MAÇ OLDU"

“Hazırlık maçı olmasına rağmen Avrupa kupası maçı gibi bir maç oldu. Karşımızda çok dinamik bir takım vardı. Genç oyunculardan kurulu, dinamik, atletik bir takımdı. Onların topla oynama isteğinin farkındaydık. Zaman zaman onlara fazla topla oynama şansı verdik; fakat genel olarak baskıları doğru yaptık. Pek fazla pozisyon vermedik. İki takım için de başından sonuna kadar kaliteli bir maç oldu. Bu maçları kendimizi test etmek için oynuyoruz. Kazanmak güzel. Taktiksel olarak rakibimiz 3-4-3 şeklinde diziliyordu ve özellikle 3-4-2-1’e çok fazla dönüyorlardı. Biz de zaman zaman üçlü zaman zaman dörtlü oynadık. Top bizdeyken dörtlü, top rakipteyken üçlü oynadık ve baskıları 3-4-3 şeklinde yaptık.”

“OSIMHEN'İN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

“Leroy Sané, ilk maçına çıktı. Oynadığı 20 dakikada ağızda güzel bir tat bıraktı. Lazio maçında daha fazla süre vermek istiyoruz. Onun da çok motivasyonu çok yüksek ve çok istekli. Arkadaşlarına çok hızlı uyum sağladı ve bu kalitede bir oyuncunun takımımızda olması çok önemli. Bugün Yunus ve Zaniolo sakatlıkları sebebiyle oynayamadı. Onlar da gelince daha geniş bir kadro olacağız. Osimhen’in gelmesini bekliyoruz. Icardi’nin de bir an önce iyileşip eski performansına dönmesini istiyoruz. Kaleci transferi konuşuyoruz ama Günay’ın performansından bahsetmemiz gerekiyor. Bugün yine bize çok fayda sağladı.”

"NEREDEYSE ÜÇ TAKIM ÇIKARTTIK"

“Bu sezon ilk defa çok kalabalık bir kadroyla kamp yaptık. Neredeyse üç tane takım çıkarttık. Kendi aramızda maçlar yapabildik. Bu yüzden kadroda hazır ve dinlenmiş oyuncu sayısı fazla. Ekibime de teşekkür etmem gerekiyor. Bütün hazırlık maçlarını yüksek fiziksel eforla oynadık. Top bizdeyken topu kullanmak için, rakipteyken kazanmak için hevesli oynadıkça daha da başarılı olacağız.”

"TARAFTARIMIZI AVRUPA'DA MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

“Taraftarımıza karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Hep iyi olmak zorundayız. Üç senedir onları mutlu etmeyi başarıyoruz. Dördüncü yılımızda yine aynı hedefle yola çıktık. Bu sene taraftarlarımız Avrupa’da da başarı bekliyor. Bizim de Şampiyonlar Ligi’nde hayallerimiz var. İnşallah transferlerimizi en doğru şekilde bitirip takımımızı en hazır hale getireceğiz. Taraftarımızı Avrupa’da mutlu etmek istiyoruz. Göndermemiz gereken oyuncuları da gönderdikten sonra elimizde hazır bir Galatasaray olacak.”