'Okan Buruk dönemi sona erdi'

Galatasaray, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı gecede Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Young Boys'a 1-0 yenilen Sarı Kırmızılılar, Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Maçtan 1 gün önce Galatasaray'ın eleneceğini iddia eden Sportz yorumcusu Ahmet Çakar, maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çakar, "Ne yazık ki genç çocuklar bizimkileri eledi. Artık Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek, ancak bu mağlubiyet Okan Buruk'un eseri. Sevgili Okan Buruk, bu senin eserin, övünebilirsin" dedi.

Çakar, sözlerine şöyle devam etti: Okan Buruk dönemi bu gece itibariyle sona ermiştir. Galatasaray, Okan Buruk yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Şahsi görüşüm, Okan Buruk dönemi bitmiştir ve bitmelidir. Zaten kendisinde bazı sorunlar vardı. Ayrıca Muslera'ya da oldukça kızgınım.

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