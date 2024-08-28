'Okan Buruk dönemi sona erdi'

Kaynak: Haber Merkezi
'Okan Buruk dönemi sona erdi'

Galatasaray'ın Young Boys'a eleneceğini önceden bilen Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi.

Galatasaray, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı gecede Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Young Boys'a 1-0 yenilen Sarı Kırmızılılar, Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Maçtan 1 gün önce Galatasaray'ın eleneceğini iddia eden Sportz yorumcusu Ahmet Çakar, maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Çakar, "Ne yazık ki genç çocuklar bizimkileri eledi. Artık Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek, ancak bu mağlubiyet Okan Buruk'un eseri. Sevgili Okan Buruk, bu senin eserin, övünebilirsin" dedi.

Çakar, sözlerine şöyle devam etti: Okan Buruk dönemi bu gece itibariyle sona ermiştir. Galatasaray, Okan Buruk yüzünden Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Şahsi görüşüm, Okan Buruk dönemi bitmiştir ve bitmelidir. Zaten kendisinde bazı sorunlar vardı. Ayrıca Muslera'ya da oldukça kızgınım.

Okan Buruk gidecek Fatih Terim gelecek! Galatasaraylı yöneticiden flaş açıklamaOkan Buruk gidecek Fatih Terim gelecek! Galatasaraylı yöneticiden flaş açıklama

Galatasaray Young Boys'a neden elendi? Okan Buruk'tan bomba itirafGalatasaray Young Boys'a neden elendi? Okan Buruk'tan bomba itiraf

Galatasaray'da ağır hezimetin sorumlusunu açıkladıGalatasaray'da ağır hezimetin sorumlusunu açıkladı

Son Haberler
İstanbul’u sağanak vurdu. Bardaktan boşalırcasına yağdı Yaşam
İstanbul’u sağanak vurdu. Bardaktan boşalırcasına yağdı
İstanbul’da 1 milyon 300 bin kişi yatağa aç giriyor. Acı gerçek ortaya çıktı Ekonomi
İstanbul’da 1 milyon 300 bin kişi yatağa aç giriyor. Acı gerçek ortaya çıktı
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti Magazin
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Avrupa borsaları güne pozitif başladı Dünya
Avrupa borsaları güne pozitif başladı
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı Gündem
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı