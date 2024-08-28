Okan Buruk gidecek Fatih Terim gelecek! Galatasaraylı yöneticiden flaş açıklama

Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesinin ardından sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

Buna göre sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk gidecek, yerine Fatih Terim gelecek.

Karşılaşma sonrası yönetici İbrahim Hatipoğlu, bu iddiayı yalanlarcasına bir açıklamada bulundu ve Okan Buruk'a güvendiklerini söyledi.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelen ve bizi televizyon karşısındaki destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onlara farklı bir maç izlettirmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kutlamak isterdik. Burada olmamızın sebebi hocamız, teknik heyetimiz ve şu anki oyuncularımız. Onlara destek olmamız gerekiyor. Geçen seneyi şampiyon tamamladıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Hiç istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla mağlup ayrıldık. Hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde kendimizi motive etmeliyiz. Geçen senelerde bunu başardık.

Sezon başlarında zamana ihtiyacımız olabiliyor. Geçen sezon da böyleydi. Bugün geçen sezon yaptığımızı bu maçta beceremedik. Biraz daha fazla mücadele etmeliyiz ve bu takımın eksik noktalarını gidermeliyiz. Hocamıza güveniyoruz. Galatasaray'ın geninde kazanmak var. Süper Kupa maçı bizim için erkendi. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu var. Yarın tekrar bir başlangıç yapmalıyız.

Transfer çalışmalarının bütçesini buradan karşılamayı düşünmüyorduk. Tespit ettiğimiz bölgeler var. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Süre oldukça daraldı. Biz, planladığımız şekilde eksik noktalarımızı gidereceğiz. Uzun zamandır transferle ilgili çalışıyoruz. İlk aşamada 3 bölgeyi amaçlamıştık. Şu anda 2 bölgeye daha transfer yapmayı amaçlıyoruz. Seçeneği fazla olan bir takım kurmaya çalışacağız. Buradaki gelir kaybı bizim üzüntümüzün temel sebebi değil. Galatasaray, her zaman devlerle mücadele etmelidir. Bizim üzüntümüz bu. UEFA Avrupa Ligi de bizim için önemli bir hedef olacak.

Taraftarımız eleştirilerinde haklı. Biz de öz eleştirimizi yapıyoruz. Eleştirilere saygı duyuyoruz ve planlarımızı da yapacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni kapandı. Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz. 2000 yılında da Chelsea'ye kaybetmiştik. O senenin sonunda da namağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Hocamızla ve takımımızla hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bu kötü gecenin izlerini silip, yeni bir dönem başlatmak istiyoruz."