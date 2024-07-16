Okan Buruk Fatih Terim'i hedef aldı

BTV Spor yorumcusu Ümit Özat, Galatasaray'ın transfer yapma konusunda geç kaldığını ve taraftarın tepkisinin haklı olduğunu belirtti.

Ümit Özat, Okan Buruk'un son açıklamalarını da değerlendirirken gündem yaratan bir tespitte bulundu.

İşte Ümit Özat'ın Okan Buruk'la ilgili sözleri:

Herkes transfer veya yeni sezonla ilgili planlama beklerken Okan Buruk, 'Biz Galatasarayız, yaparız, hallederiz' moduna geçti. Fatih Terim gibi olmaya başladı. Gerek yok bunlara. Şunu da söyleyeyim, Okan'ın hedefi Avrupa falan değil. Hocası Fatih Terim'in 4 senelik şampiyonluk serisini kırmak istiyor. Bunu yaptığı an 'Yeni İmparator' benzetmeleri daha fazla çıkacak.

KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Galatasaray'ın ölüsünün bile 3 tane transfere ihtiyacı var. O yüzden taraftarın baskısı yerinde. Sağ bek, sol bek ve orta saha. Köhn'le, Dubois'le koca sezonu geçiremezsin. Kerem Demirbay da bir var, bir yok. Bana kalsa almasınlar, Fenerbahçeli olarak bunu derim. Ama gözüken eksikleri söylüyoruz. Diğer taraftan Erden Timur kılıçları çekmiş durumda. Bana göre Dursun Özbek tarafı da, Erden Timur tarafı da birbirinin altını oyuyor. Abuk-subuk menajerlik ücretleri çıkıyor. Divan Kurulu'nda bunlar hep gündeme gelir.

Galatasaray'ın Batshuayi hamlesine kötü demediğini ama yetersiz bulduğunu belirten Özat, "Cenk Tosun ise Batshuayi'den eksik değil. Türkiye Ligi için yeterli bir hamle. Cenk bu ligde 15 golden az atmaz" şeklinde konuştu.