Okan Buruk, futbolcular, taraftarlar tek ses: Gitme kal bizimle

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına Nijeryalı forvet Osimhen damga vurdu.
Hasibe'nin 'Yarim Yarim' şarkısıyla taraftarların karşısına çıkan Osimhen sahnedeyken 'Bizimle kal Osimhen' tezahüratı yapıldı.
Programın sunucusu da 'Bizimle kal Osimhen' diyerek Mertens'e mikrofon uzattı. Teknik direktör Okan Buruk'a seslenen Mertens, 'Okan Buruk istifa' dedi.
Mertens'e gülerek karşılık veren Buruk ise mikrofona İngilizce 'Bizimle kal Osimhen' dedi.
???? Galatasaray taraftarları ve futbolculardan Victor Osimhen'e çağrı— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025
???? "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor."
???? "Bizimle kal Osimhen..."
???????? Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/3qOCC6vAAY