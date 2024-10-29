Okan Buruk, Gabriel Sara'nın sırrını açıkladı: Zidane geldikten sonra her şey değişti

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Ernst Muçi'den geldi.

PUAN FARKI 8'E YÜKSELDİ

Bu sonuçla lider Galatasaray 28 puana yükseldi. Beşiktaş 20 puanda kaldı. Bir sonraki hafta Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ASLAN'IN GÖZ BEBEĞİ SARA

Mücadeleye damgasını vuran isim ise Galatasaray'ın bu sezon başında transfer ettiği Gabriel Sara oldu. Sezonun başlarında beklentiyi karşılayamayan Sara, zamanla takıma adapte oldu. Son haftalardaki yükselişiyle de taraftarın sevgisini kazandı.

İKİ GOLE DİREKT ETKİ

Sara, takımın attığı iki golde de direkt pay sahibi oldu. Brezilyalı orta saha, hem Davinson Sanchez’in hem de Victor Osimhen’in attığı gollerde duran toplardan asistleri yaptı ve sonucu belirleyen futbolcuların başında geldi.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Mücadele sonrası basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, Gabriel Sara için ayrı bir parantez açtı. "Gabriel Sara'nın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene Championship'in en çok asist yapanlarından biriydi. İyi savunma yapıyor, oyun kurgusuna katılıyor, takımı atağa başlatıyor. Sol ayağı sihirli. Duran toplarda bunu görüyoruz. İstediğimiz hayal ettiğimiz şeylerdi." diyen Buruk ardından Sara'nın hayalini şu sözlerle açıkladı:

EN BÜYÜK HAYALİ...

"İsteyerek, inanarak aldık. Çok iyi niyetli. Çok çabuk adapte oldu. İnsani kalitesi de çok yüksek. Arkadaşlarına hızlı bir şekilde adapte oldu. İyi profesyonel. Çok genç oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef. Asistler ondan, goller arkadaşlarından geldi."

SARA'NIN SIRRI

Oyuncusunun Galatasaray'a gelişinde Şampiyonlar Ligi faktörü ve Avrupa'da çok daha iyi bir takıma geçme ihtimali olduğu da bilinirken son haftalardaki yükselişinin nedeni ise köpeği Zidane.

ÖZEL UÇAK TUTUP GETİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; 'Zidane' ismini verdiği köpeğine çok düşkün olan Sara, Galatasaray'a geldikten birkaç hafta sonra İngiltere'den köpeğini getirdi. Kulüp yetkilileri de özel uçak ayarlayarak süreci hızlandırdı. 'Zidane' gelir gelmez performansı artan 25 yaşındaki Sambacı, sırasıyla Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Elfsborg maçlarına 2 gol-4 asistle damgasını vurdu.

7 yaşında izlediği 2006 Dünya Kupası'nda Zidane'a hayran kalan Gabriel Sara, kariyeri boyunca Fransız efsaneyi örnek aldı. Köpeğine 'Zidane' ismini veren Sara, Zekeriyaköy'deki bahçeli villasında evcil hayvanıyla yaşıyor.

