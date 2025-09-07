Okan Buruk Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili gerçeği açıkladı!

Transfer gündeminde Galatasaray ile uzun süre ismi anılan Hakan Çalhanoğlu konusunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan itiraf niteliğinde açıklama geldi.

"HAKAN FEDAKARLIKLAR YAPTI AMA INTER BIRAKMADI"

NOW Spor'a konuşan Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu bizim için çok önemli. Galatasaray'da görmeyi çok istediğimiz bir oyuncu. O da büyük bir Galatasaraylı. Bizim için büyük fedakarlıklar da yaptı. Hakan ile ilgili böyle bir isteğimiz vardı. Transferin son haftası kulübümüzün girişimi oldu ama Inter Hakan'ı vermek istemediklerini söylediler. Eğer çok yüksek bir teklif yapılırsa belki Hakan'ı satabileceklerini söylediler. Hakan ile ilgili bir gelişme devamında olmadı. Kulübü onu tutmak istiyor. Hakan çok önemli bir oyuncu. Inter bize verse yerini doldurabilmek için 40 milyon Euro harcaması gerekecekti. Oynadığı mevkide Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri Hakan Çalhanoğlu. O yüzden bizim için çok zor bir operasyon oldu." dedi.