Okan Buruk hezimetin sorumluluğunu aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik ağır yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.

"İLK 24'E GİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Maçın ardından yaptığı açıklamada şanssız goller yediklerini belirten Okan Buruk, "Bu benim sorumluluğum. İlk yarı çok doğrumuz, ikinci yarıda çok hatamız vardı. Böyle yenilgilerde sorumlu teknik direktördür. Ben ilk 24'e gireceğimize inanıyorum. Çok daha iyisini yapacağız" dedi.

"RAKİPLERE GÖRE OYUNCU TERCİHLERİ OLACAK"

Oyuncu tercihleriyle ilgili konuşan Buruk, "35-40 dakika çok iyi gitti, bütün planlarımız işledi. İlk yarı sonunda 2 dakikada, 2 gol yedik! Bu bizim oyunumuzu düşürdü.Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok! Farklı oyuncularla çıkıp, farklı sonuçlar alabilirsiniz. Her oyuncuyu oynatıyorum. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre oyuncu tercihleri olacak." diye konuştu.

"İTALYAN HAKEM MAÇ BOYUNCA ALEYHİMİZE KARARLAR VERDİ"

Maçın hakem yönetim yönetimini de eleştiren tecrübeli teknik adam, "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık."ifadelerini kullandı.

