Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Jet hızında açıklama geldi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası, büyük yankı uyandırmıştı. Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu’nun İstanbul'un en işlek mekanların birinde baş başa yemek yerken görüntülenmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Bir mekân çıkışında görüntülenen Afra Saraçoğlu, iddialara sert yanıt verdi. Saraçoğlu; "Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok" dedi.

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Okan Buruk da aynı şekilde aşk iddialarını yalanladı. Teknik direktör, "Kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullanarak çıkan haberlerin asılsız olduğunu net bir dille belirtti.