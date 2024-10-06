Okan Buruk isyan etti! İnsanlar bizi robot gibi görüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.

Maç sonrası Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS mikrofonlarına konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

22 GÜNDE 7 MAÇ OYNADIK

"Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz."

Galatasaray Alanyaspor'u tek golle geçti

"Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz. Galatasaray şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor."

"Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum."