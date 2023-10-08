Okan Buruk Roma'nın başına geçebilir. Jose Mourinho için kritik hafta

AS Roma sportif direktörü Tiago Pinto, Jose Mourinho ile yolların ayrılması durumunda Okan Buruk'u takımın başına geçebilecek alternatif teknik direktörler listesine ekledi.

Okan Buruk Roma'nın başına geçebilir. Jose Mourinho için kritik hafta

Serie A’da 7. Hafta geride kalırken henüz sadece 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile 8 puan elde edebilen Roma’da kazan kaynıyor.

Roma yönetimi Cagliari'ye karşı bir yenilgi alınması halinde teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son vermeyi düşünüyor.

Olası bir ayrılık durumuna karşı alternatif teknik direktör adaylarını şimdiden belirleyen AS Roma sportif direktörü Tiago Pinto listesine sürpriz bir ismi dahil etti.

Fotospor’da yer alan habere göre, yaşlı teknik direktörler yerine genç bir isim ile çalışmak isteyen Pinto, Leverkusen’in hocası Xabi Alonso, Feyenoord’un hocası Arne Slot ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u listesine dahil etti.

Haberde ayrıca Okan Buruk’un İtalya kariyerinin olması, İtalyanca bilmesi ve geçen sezon sallandığı dönemde Inter’in de eski oyuncusunu Inzaghi’nin yerine getirmek istediği hatırlatıldı.

Cagliari- Roma maçı bugün TSİ 19.00'da başlayacak

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