Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi küplere bindi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'da oynadıkları takımlar hakkında "Kolay rakip" diyenleri sert ifadelerle eleştirdi.

Buruk, bu akşam oynayacakları Sparta Prag'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde sonradan kendi gruplarına düşen Kopenhag'a elendiğini belirtti.

Buruk, "Kopenhag'ı tanımıyorlar ama kolay rakip olarak görüyorlar. Ne Kopenhag'ı seyretmişler ne de oyuncusunu biliyorlar. Ama 'Kopenhag kolay takım' diyorlar. Biz Kopenhag ile ilk maçta 2-2 berabere kaldıktan sonra çok büyük eleştiri aldık. Halbuke Avrupa'da kolay bir rakip yok artık. Sparta Prag da sezon başında Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geldi. İki maçta berabere kaldı ve penaltılarda elendi. İyi bir takım" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN SORUMLULUK TFF'NİN

Buruk, bir çıkış da Türkiye Futbol Federasyonu'a yaptı.

Ankaragücü ile oynayacakları maçın Eryaman Stadı'nda yapılma kararını değerlendiren Buruk, şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sorumluluğunda olan bir durum. Demek ki oynanmasını uygun gördüler. Maça çıktığımızda federasyonun doğru karar verip vermediğini net bir şekilde göreceğiz. Bence bütün sorumluluk TFF'nin. Biz sahayı düşünmeden gidip oynayacağız. Tüm sorumluluk TFF'nin. Olumsuz şeyler de TFF'nin hatalarından biri olacak."