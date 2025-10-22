Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray Norveç ekibi Bodo Glimt’i Rams Park’ta 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya yükseltti.

OSIMHEN: “TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE KAZANDIM”

Galatasaray’da attığı 2 golle yıldızlaşan ve maçın adamı seçilen Victor Osimhen karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz. Takım arkadaşlarım sayesinde maçın adamı oldum. Tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." dedi.

SANE: “TARAFTARLARA BANA DESTEKLERİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM”

Leroy Sane’nin ise galibiyet sonrası görüşleri şu şekilde:

“Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."

YUNUS AKGÜN: “MAÇTAN ÇIKINCA BİLE KULAKLARIMIZ AĞRIYORDU”

Sahada Osimhen ile birlikte performansıyla öne çıkan ve gol atan bir diğer yıldız Yunus Akgün de maç sonrası şöyle konuştu:

“Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

OKAN BURUK: “DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİK”

Maç öncesi planlarının sahaya yansıdığını ifade eden Okan Buruk, “Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik. İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyona girdik. Hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı. Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim.” diye konuştu.

"ONLARI İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DESTEKLEYELİM"

Deneyimli teknik adam ayrıca her oyuncunun katkısından son derece memnun olduğunu dile getirerek Barış Alper Yılmaz’a yükselen tepki seslerine yönelik de taraftara şu sözlerle mesaj verdi:

“Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim." 3-0 öndeyiz olmaması gerekiyor. Barış Liverpool maçında çok iyi mücadele etmişti. Bizim için çok değerli. Galipken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Taraftarın da düşünmesi gerekiyor. Bazen iyi oynayabilirler, kötü oynayabilirler ama bence takım olarak çok iyi oynadık. Azınlık tepkisinden çok genel olarak stadyum atmosferinden yorumlamak lazım. Oyuncularımıza sahip çıkılması önemli. Biz onlarla anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız gerekiyor."