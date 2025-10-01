Okan Buruk tarihi zafer sonrası o yorumlara cevap verdi! 'Şöyle bir korku vardı...'

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Rams Park'ta Liverpool'a sahayı dar eden Galatasaray Osimhen'in golüyle zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak tarihi bir zafer kazandı.

Dev maçın ardından teknik direktör Okan Buruk TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sahada disiplinli bir şekilde oyun planına sadık kalan oyuncularına teşekkür eden Okan Buruk özellikle oyuna giren çıkan her oyuncunun katkısına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Liverpool maçı öncesi Alanyaspor ve Frankfut performanslarına bakılarak kamuoyunda yapılan yorumlara da 'Her maçın hikayesi farklı. Bu maçın hikayesini oyuncularım yazdı.' diye cevap verdi.

"TÜRK TAKIMLARININ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

Okan Buruk Liverpool galibiyeti sonrası şöyle konuştu:

"Kazanmak çok güzeldi. Oyun ve atmosfer çok güzeldi. Başta galibiyetin mimarı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ne planladıysak onu yaptılar. Giren çıkan hiç fark etmedi. En önemli şey buydu. Galatasaray taraftarına da teşekkür ediyorum. Hiç susmadılar. Her şeyi beraber yaptık. Bugün galibiyeti almak çok önemli ve değerli. Prestij olarak bizim ve Türkiye için çok önemli. Avrupa'da ligimiz çok değer görmese de bugün Türk takımlarının neler yapabileceğini göstermiş olduk. Liverpool'dan gol yemeden maçı tamamlamak çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Onları mutlu ettiysek ne mutlu bize.

"MAÇIN HİKAYESİNİ OYUNCULARIM YAZDI"

Motivasyon ister istemez artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz ister istemez etkiliyor. Alanya maçında iki maça hazırlandık. Hem Alanya'ya hem Liverpool'a. Oyunun akıcı şekilde gitmesi oyunun kalitesini artıyor. Rakibimize de şanslar verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Gol öncesinde çizgiden çıkan top çok önemliydi. Ülke olarak bu maçı yaşadık. Şöyle bir korku da vardı; Alanya deplasmanında oynadıkları oyunla Liverpool'a karşı çıkarlarsa ne olacak diye. Her maçın hikayesi farklı. Bu maçın hikayesini oyuncularım yazdı. Hep beraber okuduk ve mutlu olduk."