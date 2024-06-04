Okan Buruk ve Icardi'nin nasıl bittiğini açıkladı

Serhat Akın, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve forvet oyuncusu Mauro Icardi'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasının ardından serhat Akın Galatasaray'a gönderme yaptı.

Serhat, "Okan Buruk için Avrupa'da dört yıl üst üste şampiyonluk rekorlarından bahsediliyordu. Ancak saltanatı daha başlamadan sona erdi. Mourinho'nun bile gölgesi ona yetecektir. İki yıllık şampiyonlukların ardından diğer kupaları unutmalı. Güzel günler geride kaldı" sözleriyle Okan Buruk'a seslendi.

Serhat Akın sözlerine şöyle devam etti: "Icardi'nin de Mourinho'nun ardından çekiciliği azalacak. Yanında gençlerle sarı saçlı, tıraşlı haliyle dikkat çekiyordu, ama o günler bitti. Bundan sonra konuşulacak olan Fenerbahçe ve Mourinho olacak. Galatasaray artık geri planda. Gelecek sezonlar farklı olacak."