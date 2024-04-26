Okan Buruk Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı

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Okan Buruk Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıkladı
Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın açılışında lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi beIN SPORTS'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

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ZAHA NEDEN YOK?
Wilfried Zaha'nın neden kadroda olmadığını açıklayan Okan Buruk, "Adana'ya hem lider hem moralli geldik. Oyun gücümüz önemli bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanıp puan farkını daha yukarı çekmek. Hep söylüyorum, önemli olan kendi işimizi en doğru şekilde yapmak. Zaha'nın Çarşamba günü yapılan idmanda ağrıları oldu, Perşembe günü antrenmana çıkamadı. Bugün bizimle beraber değil, ağrıları olduğu için onu bıraktık." ifadelerini kullandı.

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