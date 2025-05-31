Okan Buruk'a rekor sözleşme: Yönetim harekete geçti

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, üç sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Okan Buruk için yeni sözleşme planı olduğu öğrenildi.

Sezon başında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Buruk'un maaşı yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmış ve 2025-2026 sezonu için ise rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan sarı kırmızılılarda Buruk'un maaşının da revize edilerek 4 milyon Euro'ya (178 milyon TL) yükseltileceği öne sürüldü.