Okan Buruk'a rekor sözleşme: Yönetim harekete geçti

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Okan Buruk'a rekor sözleşme: Yönetim harekete geçti

Galatasaray'da üç yıl üst üste şampiyon olan Okan Buruk'a yönetimden rekor sözleşme teklifi geleceği öğrenildi.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, üç sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Okan Buruk için yeni sözleşme planı olduğu öğrenildi.

Sezon başında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Buruk'un maaşı yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmış ve 2025-2026 sezonu için ise rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan sarı kırmızılılarda Buruk'un maaşının da revize edilerek 4 milyon Euro'ya (178 milyon TL) yükseltileceği öne sürüldü.

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