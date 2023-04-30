Okan Buruk'tan flaş karar. Derbiye saatler kala 4 futbolcuyu uyardı

Galatasaray'da Beşiktaş maçına saatler kala teknik direktör Okan Buruk'tan 4 futbolcusuna uyarı geldi.

Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira'nın sarı kart ceza sınırında oldukları belirtildi.

Bu dört futbolcu derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un dört futbolcusunu dikkatli olmaları için uyardığı ve hakem kararlarına itiraz etmemelerini istediği öğrenildi.