Galatasaray taraftarı isyan ettiren Seferovic için flaş sözler

Okan Buruk, şunları söyledi: "Sezon başı hedefimiz şampiyonluk dedik ve geniş kadro kurduk. Üç tane önemli, aynı mevkide benzer profilde oyuncu elimizde oldu. Gomis çok iyi başladı, Icardi devam etti. Seferovic'e de şans vermeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'nda sonradan girse de yer aldı. Ondan yine beklentimiz var. Onunla beraber iki forvetimiz daha bulunuyor.

Onu da kazanmaya çalışacağız. Penaltıyı attı ama direkten döndü. Onun için de şanssız oldu. Gol olsa psikolojik olarak güçlenebilirdi. Onu da toparlamaya çalışacağız."

Devre arasında forvet transferi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Buruk, "Ligin son haftasını gol patlamasıyla tamamladık. Hazırlık maçında yine çok fazla pozisyona girdik ama gol sayısı pozisyonun altında kaldı. Dominant oyunumuzu bugün de sürdürdük.

Maçın son bölümündeki yanlış tercihler, vuruşlar, acele etme, inanmadan vurma bugün golü getirmedi. Önemli olan pozisyona girip devam etmek. Forvet olarak Icardi'nin dönmesini bekliyoruz. Gomis yine elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arasına girince o bölgeyi daha net düşüneceğiz." şeklinde konuştu.