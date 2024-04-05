Okan Buruk'tan flaş Süper Kupa kararı. Fenerbahçe U19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı

Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacağını açıklamasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kararı belli oldu.

Okan Buruk'un bu kararını futbolcularına da açıkladığı belirtildi.

Buna göre sarı kırmızılı takım Fenerbahçe'nin ideal kadrosuyla maça çıkacağına göre hazırlanacak.

Buruk'un futbolcularına, "Bir final maçına çıkacağız ve rakibimizin ne yapacağı belirsiz. Biz en iyi şekilde hazırlanmalı ve konsantre olmalıyız. Ligdeki rekabet üst düzeyde devam ediyor. Şimdi buna ara verip müzemize bir kupa daha koyalım" dediği ve A takımla maça çıkacaklarını vurguladığı öğrenildi.