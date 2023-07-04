Okan Buruk'tan gece yarısı flaş transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi Digital YouTube kanalında soruları cevaplarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Buruk, şunları söyledi:

"Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı.

Farklı bir sezon. Bana sorsanız, geçen sezonki hızımızla devam etmek isterdim. Devam edelim diye isterdim. Maalesef bitti. Kiralık olan oyuncular, sözleşmesi bitenler, bazıları bizimle devam etmiyor, biz bazılarıyla devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz.

Birçok oyuncumuz hazır geldi. Dezavantaj tatilin kısa olması, ama bizim için avantajı çok fazla bir şey kaybetmeden geldiler. Bıraktığımız gibi olmasa da orayı çok çabuk yakalayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörünüsünüz, üzerinizde hep baskı olacak. Geçen sene benim için önemli bir tecrübe. O tecrübelerden faydalanacağız. Hazırlık maçlarını bile kazanmak zorundayız. Bununla bir kere yüzleşmek gerekiyor. Buna hazır olmak gerekiyor. Ben de mental olarak kendimi hazırlıyorum. Yeni bir sene başlıyor, yeni hedefler var.

Bizim işimiz oyuncu seçmek, kadroyu oluşturmak, kadro mimarısı, onun yanında kadroyu idare etmek. En maksimum performansı alabilmek. Bazen alabiliyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Çok geniş bir kadro var. Beklenti şimdi de inanılmaz yüksek. Bu da normal.

Bu sene farklı bir sene. Bunun altını çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan diye bir şey var. Bütün futbol piyasası etkileniyor. Kulüpler de oradan teklif bekliyor. Zaten bu mevsim, transferin başı çok zor. Türkiye burada hep diğer opsiyon olmuştur.

Suudi Arabistan'a çok iyi oyuncular gidiyor. Arabistan'ı orada ayırmak lazım. Seyirci de var. Katar'da, Dubai'de seyircili maçlar görmüyorsunuz. Oradaki ortam futbolcuların ilgisini çekebiliyor.

Tabii ki futbolcu için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak farklı bir şey ama çok ekstrem paralar üzerinden konuşuyoruz. Arada 2 - 3 milyon Euro farklar yok. 10 katı, 20 katı. Çin vardı, 3 katı maksimum paralar oluyordu. O bile oyuncuların dikkatini çekiyordu.

Transfer yapmak bu dönem için zordu. Şimdi bu furya ile birlikte daha da zorlaştı. Biraz beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. Transferde en önemli şey, geçen sene de onu yaşadık. O arada maç da kaybedebilirsiniz ama uzun vadede baktığınızda doğru kadro kurmak istiyorsanız biraz sabra ihtiyaç var.

Türkiye özellikle Eylül'ün ortasına kadar transferi uzattı. Oraları çok beklemek istemiyorsunuz, Eylül başında Avrupa listelerini de veriyorsunuz. Orayı çok fazla beklemek istemeseniz de beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bizim avantajımız, geçen senedeki kadromuzu koruyabiliyoruz. En azından savunmamız duruyor. Orta sahamız duruyor. Şu anda bizim oyuncumuz hepsi. Hiçbir oyuncu için bilemezsin ama onlarla birlikte ilk maça başlayacağız. Boey ve Nelsson katılıyor. En azından iyi bir kadromuz var. Birinci maça çıkacak iyi bir oyuncu grubumuz var.

Elimizde sol bekte Kazımcan var, çok iyi bitirdi, ligin son maçında sahanın en iyilerindendi. Yine Leo Dubois, elimizdeki oyunculardan biri. Oraya bir oyuncu katmak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu bizim elimizde değil. Şu anda ilgilendiğimiz oyuncular, serbest olmadığı için, serbest statüdeki oyuncu da imza parası istiyor. Çok farklı paralar ortaya çıkabiliyor. Bunun için zaten Erden Bey büyük bir mesai harcıyor.

Chelsea'de çok fazla oyuncu var diyorduk, hepsi ayrılmaya başladı. Aubamayeng'la ilgili gelişme olmadı. O tür bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz. Biz orada her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli. O tip çok önemli. O tür kalitede her oyuncuyu istersiniz. İkisi bir arada oynayabilecek mi, olmazsa tek başına oynayabilecek mi, kanatta oynayabilecek mi, çift forvet oynayabilecek mi, bunlar çok önemli.

Icardi olursa, hem ikinci forvet olacak hem de farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular ilk tercihimiz. Ama bazen bunu da bulamıyorsunuz. Belki direkt bir ikinci adam alacağız. Çok uzun bir sene olacak. Herkesi net bir şekilde kullanacaksınız. Geçen sene genel olarak çok fazla aynı oyuncularla devam ettik, bu sene maç takvimi daha kalabalık olacak. 20 takımlı lig, bu sene aralar da yok. Çok fazla maçın olduğu bir sene olacak.

Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici.

Yaşadığın yer, oynadığın stadyum, taraftarın yarattığı ambiyans, dışarıda size olan ilgi çok önemli şeyler. Icardi uzun yıllardır yaşamadığı mutluluğu burada yaşadı belki. Bunu parayla satın alamazsınız. Bu duyguyu yaşamak, hala Türkiye'nin birçok yerinden videolar görüyoruz, çocukların onun şarkısını söylediği, bu etkenlerden biri olacak diye düşünüyorum. Bir de çok mutluydu. Takım içinde mutluydu, antrenmanda mutlu, maçta mutlu. Oyun olarak güçlü bir oyun. Galatasaray güçlü bir oyun oynadı. Bunların hepsi bence çok önemli etkenler.

Ailesi de burada mutluydu. Yaşantı olarak, ilgi olarak sıkıntı yok. Belki bu paranın önüne geçebilir ama aradaki farklar ne olacak onu bilmiyoruz. Normal şartlarda Paris'ten alacağı maaşla, Galatasaray'dan alabileceği maaşlar birbirine yakın olabilirdi. Ama şu andaki Suudi Arabistan gerçeği ile birlikte ne kadar teklif geldi net olarak bilmiyoruz.

Ayın 25'inde Icardi'yi sahada görme ihtimalimiz var. Ümidimiz o. Kulüp elinden geleni yapıyor. Sonuçta oyuncunun kendisi ve kulübü de var. Galatasaray elinden geleni yaptığını görüyoruz. Bu da inşallah kısa bir zamanda sonuçlanır. Ümidimiz ilk maça yetiştirmek. İlk maç olmaz, ikinci maç olur. Daha sonraki tur olur, bunların hepsi seçeneklerden. Tek başına bizim elimizde olan bir şey değil. Kulüp elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mauro ile konuşmadık daha.

Onu ihtimal olarak çok fazla düşünmek istemesek de plan devam ediyor. Oraya birini almak zorundasınız. Bununla ilgili de hazırlığımız var. Beklememiz gerekebilir. Ama belki en azından bir forvet içeriye katarsak, ondan sonraki bölümde hem Icardi'yi hem bir sonrası için karar veririz. Geçen sene lige başladığımızda 3 tane forvet oyuncumuz vardı. Belki yine 3 forvetle başlayacağız. Bu sürece, seçeneklere kalmış bir şey. Bir kere işin üstündeyiz. Erden Bey Londra'da, net bir şekilde çalışıyoruz. Biz burada çalışıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Her mevkiylem ilgili hazırlık yapıyoruz.

Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. İnsan olarak çok seviyorum. Rize'de çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdi, büyük ihtimal orada devam edecek. Icardi gibi bir oyuncu bulmak gerçekten çok zor. O yüzden önemli, o yüzden istiyoruz. Burada taraftarın ona olan sevgisi çok önemli. O kalitede bir oyuncu bulmak çok zor. Galatasaray'ın çabası da bu anlamda devam ediyor.

Elimizdeki oyuncu, kadro, onun yanında eksik olan bölgelerimiz. Onun yanında da gelişmeler. Devamında bazen siz oyuncuyu düşünmüyorsunuz, bazen oyuncu ayrılmak istiyor. Oyunculara gelecek teklifler. Oyuncuların burada ayrılma talebi. Çok yüksek bir teklifte kulübün gelir elde talebi ortaya çıkabiliyor. Ama bizim ana belli olan yerimiz, bir santrfor bölgesi, en az 2 oyuncu. Forvet arkasında da, bizim sistemimize uygun. Onun dışında sol bek, bir opsiyon.

Nelsson ve Boey çok iyi bir sezon geçirdiler. Birçok oyuncu çok iyi bir sezon geçirdi. Bazı mevkiler daha zor. Mesela sağ bek bulmak biraz daha zor. Birçok kulüp arayışa geçebiliyor. Şimdi veya bir ay sonra geçebiliyor, transferin bitiminde geçebiliyor. Birçok şey var. Bizim Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başarılı olabilmemiz için bu oyuncularla devam etmemiz gerekiyor. İlk amacımız bu ama gelecek teklifler. Ama ana amacımız bu oyuncularla devam etmek. 25'inde ilk maçıma çıktığımda Sacha Boey ve Nelsson'un sahada olmasını istiyorum.

Uzun zamandır çalışıyoruz. Devre arasında da çalıştık. Mayıs ayında da oyuncu seyrediyorduk. Bunların hepsi bizim kendi içimizde hazır. Transfer işi, oyuncunun, oynadığı kulübün de vereceği cevaplar çok önem kazanıyor. Daha iyisi de çıkabilecek. Ama bunların çıkması bu ay değil. Takımlar antrenmanlara başlamadı. Belki kampa gidecek, kamp sonunda karar verecek. Ben kendi açımdan düşündüğümde Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorsam, çok önemli bir para, taraftarın beklentisi var. Biz elimizdeki kadroyu korumak zorundayız ve ekleme yapmak, eksiklerimizi kapatıp eleme turlarını oynamak zorundayız.

En çok odaklandığımız yer Icardi. Onun dışında birçok alternatifimiz var. Bizim orada 3-4 tane düşündüğümüz oyuncu var. Paredes de bunlardan biri. Kalite ve oyuncu tipi olarak Dünya Kupası'nı kazanmış Arjantin'in oyuncusu. Oradaki seçeneklerden biri.

Sol bekte 7-8 oyuncu var listemizde. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Ofansif olarak güçlü bir oyuncu. Başakşehir'de bize karşı oynadı, 2 gol attı. Ofansif yönde çok etkili bir oyuncu. Duran top da etkili kullanan bir oyuncu. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. Orada birçok alternatifimiz var.

Galatasaray taraftarının mutlu olduğu bir oyunla sezonu bitirdik. Hücum rakamlarını gördüğünüzde hoşunuza gidiyor. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma, bütün bunları gördüğünüzde doğru bir oyun oynadığınızı gösteriyor. Oyun olarak aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. Benim de hoca olarak istediğim bir oyun. Oyun üzerinden devam etmek istiyoruz.

Muslera çok önemli bir kaleci. Takım az gol yedi, Muslera payı çok büyüktü. Kaleci olarak memnunuz. Kaptan olarak çok memnunuz. Takımda aldığı rol çok önemli. Okan ayrıldı, kaleci olarak da insan olarak da çok önemli bir figürdü. Oynamak istediği için ayrıldı. Orada da bir kaleci bakıyoruz. Türk bir kaleci bakıyoruz. Orada da 3-4 tane düşündüğümüz isim var. Birincisi Muslera, ana düşüncemiz. Muslera yaş olarak da yukarıya gidiyor. Birçok maç oynayacağız. Muslera'ya da yardımcı olacak birini de bakıyoruz. Günay Güvenç de oradaki isimlerden biri. Birçok isim. Takımları olan oyuncular, o anlamda çok fazla konuşmak istemiyorum. İyi bir kaleci bakmak istiyoruz. Batuhan döndü, iyi bir sezon geçirdi. Önümüzdeki günlerde net bir karar vereceğiz.

Türk mecburiyetin varken, annesi babası Türk, her şeyi Türk olan oyuncuların burada yabancı statüsünde oynaması bana yanlış geliyor. Bu sene onu değiştirdiler. Bununla ilgili de gereksiz konuşmalar oldu. Bizde Yusuf Demir çok az oynadı. Kadroya girmemesinin ana nedeni onun yabancı olması değildi. Galatasaray için kullanılan bir şey gibi bunu anlatmaya çalıştılar. Ama bunun asıl nedeni, Türk oyuncuların, bu ülkede artı bir olarak var olabilmesi. Bunu Galatasaray da, Fenerbahçe de, Beşiktaş da kullanabilir. Herkese verilmiş bir hak.

Morutan da bizimle antrenmanla başladı. Onu da görmek istiyoruz hazırlık maçlarında. Genel olarak iyi bir sene geçirdi. Play-off'a kalamadılar. Morutan yetenekli bir oyuncu, değerlendirmek istiyoruz. Kalitesi olan bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı oyunculardan biri. Galatasaray'ın da bu yatırımı çıkartması gerekiyor.

Gomis konusunda 2-3 gün uğraştık. Onu fikrinden vazgeçirmek için uğraştık. Onun takım için ne kadar öneemli olduğunu, taraftarın ona olan sevgisi de önemli, oradan da yaklaşmak istedik. Bir karar verdiğini söyledi. Maçtan sonra ben de açık açık söylemek istedim. Ben orada açık açık söyledim. Takım içerisinde ben konuştum. Ondan sonra tekrar oyuncularla birlikte konuştuk, Gomis'le konuştuk. Takıma dönmesinin daha doğru olacağını söyledik. Ben de istemiyorum demedim. İnsan olarak seviyorum Gomis'i. Soyunma odasında da takıma çok destek oldu. Oynasa da oynamasa da takımın yanında oldu. Ligin başında attığı goller olmasa, Galatasaray'ın burada olmama şansı da vardı. Kişisel şeyleri bir kenara bırakmak gerektiğini düşünüyorum.

Zaniolo beklediğimiz oyunu ortaya koydu. İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu, Roma'nın önemli oyunculardan birisi ve bir kriz çıkıyor ve 23 yaşında Türkiye'ye geliyor. Erden Bey'in bir transfer başarısı. Onun altını çizmek gerekiyor. Ama onun yanında bu kadar değerli bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi, yüzde yüz hazır olarak gelmedi. Bazen acele de etti, bir an önce oynamak istedi. Aslında ligin son haftasında Zaniolo'nun oyununu bize çok net bir şekilde gösterdi. Bence çok iyi bir şekilde bitirdi. Bir an önce dönüp bizimle beraber olmasını bekliyoruz.

Geçen sene sözleşme imzalarken hiçbir şeye bakmadım. O yüzden kulübümüze, başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Gönlüm, kalbim burada. Yeni sözleşme imzalayacağız. Onunla ilgili daha konuşmadık, oturup konuşmadık. Bir senelik daha yeni bir sözleşme yapacağız. Daha önce de hiçbir şekilde para konuşmayacağımı söyledim."

