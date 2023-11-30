Okan Buruk'tan hakem isyanı: Manchester United'ın yanındaydı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3'lük Manchester United beraberliğinin ardından konuştu.

RAKİBİN İLK ŞUTU GOL OLDU

Maçın bir ara Rus ruletine döndüğünü söyleyen Buruk, "Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1 oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında" dedi.

İYİ FUTBOL OYNADIK

Net pozisyon vermeden 3 gol yediklerini dile getiren Okan Buruk, "Galatasaray'ın ve Türk futbolunun övgüyü hak ettiğini söylemek gerekiyor. Kazansaydık çok iyi olurdu, ama kaybetmedik. Son maçta kazanırsak gruptan çıkıyoruz. İyi futbol oynadık" diye konuştu.

DAVİNSON SANCHEZ BÜYÜK KAYIP

Davinson Sanchez'in yokluğundan çok etkilendiklerini söyleyen Buruk, "Çok önemli bir eksik vardı; Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimz için üzgünüz" yorumunu yaptı.

MAÇIN HAKEMİNİ ELEŞTİRDİ

Okan Buruk maçın hakemi için de "Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı."

PARKEN STADI ÇOK DEĞERLİ

Son olarak Kopenhag ile Parken Stadı'nda oynanacak adeta final niteliğindeki maç için de Buruk, "Parken Stadyumu bizim için önemli, değerli. UEFA Kupası'nı kaldırdık orada. Hedefimiz gruptan çıkmak. İçeride oynadığımız 3 maçta taraftar bizle atak yaptı, savunma yaptı. Üzgünüm, onlara burada galibiyet tattıramadık. Oyun, pozisyon, gol olarak da futbol ziyafeti verdik taraftarımıza. Kazanarak göndermek isterdik. Bizi inanılmaz destekledi taraftarlarımız. Hem ligde hem Avrupa'da daha da iyisini yapabileceğiz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.