Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir FK, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Maçın 15. dakikasında Ömer Ali Şahiner'e faul yapan Eren Elmalı sarı kart gördü.

Hakem Atilla Karaoğlu, bu karara yoğun itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından Buruk, dördüncü hakem Batuhan Kolak'a 4-5 kez "Gel buraya, gel bir şey söyleyeceğim" diye seslendi. Okan Buruk'un sesi maç yayınına da yansıdı.

Buruk'un üslubu sosyal medyada tartışma konusu oldu.