Okan Buruk'tan kaleci mesajı: 'Maliyetler çok yüksek, Osimhen'i ucuza almışız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezondaki hedefleri ve transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

A Spor yayınında konuşan Buruk, "Galatasaray, çıtayı çok yükseltti. Eskiden oyuncuları ikna etmek için çok uğraşırdınız. Şimdi farklı. Oyuncu, Türkiye'ye sıcak bakmasa ise 'Galatasaray ise gelirim' diyor" ifadelerini kullandı.

'HABER BEKLİYORUZ'

"Kaleci transferi için bir süre daha bekleyeceğiz" diyen Buruk, "Alisson'un Liverpool'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson, da listemizdeydi ama maliyetler çok yüksek. Ayrılma durumu belirsiz. Haber beklediğimiz isimler var" dedi.

'OSİMHEN'İ UCUZA ALDIK'

Victor Osimhen transferini de değerlendiren Okan Buruk şunları söyledi:

"Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci... Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti.

Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon üstü. İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor. Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar."