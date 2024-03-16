Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı öncesi flaş karar

Galatasaray Süper Lig'de 30. hafta maçında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Saat 16.00'da başlayacak maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi kararını verdi.

Buruk, kalede her zaman olduğu gibi yine Muslera'ya görev verecek.

Defansta Kaan, Nelsson ve Köhn garanti.

Sakatlıktan çıkan Abdülkerim'i de oynatmayı düşünen Buruk, son kararını maç öncesi verecek. Abdülkerim oynamazsa yerine Berkan yer alacak.

Önlerinde Torreira ile Kerem Demirbay'ı oynatacak olan Buruk, kanatlarda Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu'na, ortada Mertens'e, ileride de Icardi'ye yer verecek.