Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası flaş hakem açıklaması

Kaynak: AA
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı sonrası flaş hakem açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'la oynadıkları maçtan sonra hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'la oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Maçın genelinde net pozisyonlar olmadı. Yani iki takımın da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içindeydik. Maçın sonuna kadar kazanmasını bilen taraftık. Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz.

Hakemlerle ilgili bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz."

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